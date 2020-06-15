ЯНАО признан самым благоприятным регионом РФ по уровню семейного дохода

Ямало-Ненецкий автономный округ в девятый раз возглавляет рейтинг регионов России с самым большим максимально возможным остатком денежных средств семьи. Этот показатель составил 88,5 тысячи рублей.

Рейтинг составлялся, исходя из средней зарплаты и минимальных расходов семьи из двух взрослых и двух детей, передает РИА Новости. Из средних годовых зарплат обоих родителей по регионам вычитались прожиточные минимумы для работающих и детей. Средний максимально возможный остаток по России составил 37,5 тысячи рублей.

На втором месте после лидера ЯНАО оказалась Сахалинская область и 72,7 тысячи рублей. Замыкает тройку Москва (65,8 тысячи), за ней следует Санкт-Петербург (57,3 тысячи). Регионами, где эта цифра не достигает десяти тысяч рублей, стали Калмыкия, Брянская область, Дагестан, Ингушетия, Алтайский край, Карачаево-Черкесия, Псковская, Ивановская области, Чеченская Республика. В Кабардино-Балкарии уровень по максимально возможному остатку отрицательный и составляет -1,02 тысячи рублей.