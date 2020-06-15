Украинские ракетостроители не могут возобновить работу из-за отсутствия алюминия РФ

Возобновить деятельность ракетостроительной отрасли на Украине не представляется возможным из-за отсутствия необходимого для разработки алюминия, поставляемого ранее Россией.

Бизнесмен Владимир Усов, возглавляющий космическое агентство Украины, после вступления на пост главы был вынужден осознать, что местные промышленные предприятия уже давно не являются платежеспособными. Так, например, первоочередной задачей для Усова стала необходимость выплатить задержанную заработную плату работникам концерна "Южмаш".

Начиная с 2014 года Россия прекратила совместную работу с "Южмашом". Последний до этого экспортировал в Россию собственную продукцию. В течение последних шести лет данный концерн находился на грани банкротства. Некоторое время назад "Южмаш" направил американской корпорации Firefly Aerospace предложение о сотрудничестве. На Украине называют такой исход событий "окном возможностей", передает ФАН.