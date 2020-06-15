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6:02   15 Июня 2020
Технологии

Ракету-носитель "Союз" со спутником ОАЭ запустят в середине октября

Ракету-носитель "Союз" со спутником ОАЭ запустят в середине октября

Пуск российского ракетоносителя "Союз" после нескольких переносов назначили на 17 октября. Он доставит на орбиту спутник Объединенных Арабских Эмиратов.

Запуск с разгонным блоком "Фрегат-М" состоится с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Спутник  Falcon Eye-2 должен был отправиться в космос еще в марте, однако из-за неполадок с "Фрегатом" пуск отложили. Вскоре космодром Куру пришлось закрыть из-за распространения коронавируса.

За девять лет, с 2011 года, из Гвианского космического центра было запущено 23 российских ракеты "Союз". В 2014 году из-за аварии с разгонным блоком "Фрегат" европейские навигационные спутники Galileo оказались на нерасчетной орбите.

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Автор: Руслан Неглинный
#оаэ #союз

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