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5:22   15 Июня 2020
Общество

Врач Павлова указала на причину озноба у переболевших COVID-19 людей

Врач Павлова указала на причину озноба у переболевших COVID-19 людей

Озноб, являющийся одним из частых признаков коронавирусной инфекции, может сохраняться у людей, переболевших COVID-19. Причину этого назвала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Даже тех, кому удалось перенести коронавирус без высокой температуры, может знобить. Связано это с нарушением центра терморегуляции в центральной нервной системе. Каких-либо клинических рекомендаций для устранения такого состояния, по словам Павловой, нет. Информацией об этом поделилась "Комсомольская правда".

Врач посоветовала переболевшим COVID-19 не злоупотреблять алкоголем. Организм из-за коронавируса серьезно страдает от интоксикации. Алкогольные напитки замедлят восстановление.

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Автор: Руслан Неглинный
#озноб #коронавирус

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