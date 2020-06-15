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5:08   15 Июня 2020
Общество

Депутат Зубарев призвал усилить контроль за шаманами и знахарями на фоне пандемии

Депутат Зубарев призвал усилить контроль за шаманами и знахарями на фоне пандемии

Правительство РФ должно усилить контроль за деятельностью шаманов, знахарей и народных целителей, которые могут навредить здоровью граждан. С такой инициативой депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

На фоне пандемии коронавируса, как отметил парламентарий, целители активизировались. У большинства из них отсутствует сертификат о возможности оказания медицинской помощи.

Зубарев предложил создать рабочую группу, которая бы занялась разработкой профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретила. Информацией об этом поделился телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#зубарев #шаманы #коронавирус

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