Депутат Зубарев призвал усилить контроль за шаманами и знахарями на фоне пандемии

Правительство РФ должно усилить контроль за деятельностью шаманов, знахарей и народных целителей, которые могут навредить здоровью граждан. С такой инициативой депутат Госдумы Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

На фоне пандемии коронавируса, как отметил парламентарий, целители активизировались. У большинства из них отсутствует сертификат о возможности оказания медицинской помощи.

Зубарев предложил создать рабочую группу, которая бы занялась разработкой профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретила. Информацией об этом поделился телеканал "360".