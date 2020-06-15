Трамп решил идти на президентские выборы под новым лозунгом

Пандемия коронавируса, экономический кризис и протесты в стране повлияли на предвыборную кампанию нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Он решил идти на выборы под другим лозунгом.

Кампания Трампа изначально проходила под лозунгом "Сохраним Америку великой!". Изменение ситуации в стране заставило команду американского президента пересмотреть его. Информацией об этом поделилась газета The Washington Post, сославшись на свои источники.

За последние недели, как отмечает издание, Трамп рассматривал такие варианты, как "Переход к величию" и "Лучшее еще впереди". Слоган "Обещания даны, обещания выполнены" в связи с последними событиями в США, был признан неподходящим.

Источник газеты рассказал, что сроки появления нового лозунга определит сам президент. Он отметил, что это произойдет после того, как Трамп выберет подходящий вариант, передает телеканал "360".