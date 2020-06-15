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4:28   15 Июня 2020
Общество

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ откроются в 144 странах

Участки для голосования по поправкам в Конституцию РФ откроются в 144 странах

Российские граждане смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию за рубежом. Для них в 144 странах будут открыты 250 участков.

Голосовать за рубежом на образованных за пределами России участках разрешено не ранее, чем за 15 дней до официальной даты. Об этом, по данным РИА Новости, сказано в соответствующем документе ЦИК, раскрывающем порядок проведения голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет на территории РФ с 25 июня по 1 июля. В числе предлагаемых изменений: доступная медпомощь, ежегодное индексирование пенсий и защита традиционных семейных ценностей.

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Автор: Кристина Мокроусова
#голосование #конституция #голосование за рубежом

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