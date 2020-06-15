Вакансия "для славян" в Еврейском музее стала причиной скандала

Вакансия бармена славянской внешности появилась в Еврейском музее и центре толерантности. Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода считает это объявление открытой провокацией.

Подобные объявления, по словам Бороды, часто мелькают в разных сферах. Он считает, что любой здравомыслящий человек испытывает негативные эмоции при виде такого рода объявлений.

Он уточнил, что в поиске персонала для музея участвовал субподрядчик, который и стал автором этого объявления. Борода добавил, что главным критерием для кандидата на работу является исключительно его профессиональные навыки, а не внешние качества.

"Поэтому такая формулировка никак не могла исходить ни от кого из сотрудников музея, и очевидно, что после данного инцидента мы немедленно прекратили сотрудничество с лицами, несущими за это ответственность", — приводит его слова телеканал "360".

Скандальная вакансия была опубликована на портале Restojob. Сейчас объявление уже удалено. PR-директор центра Нина Дымшиц не исключает, что подрядчик мог допустить ошибку.