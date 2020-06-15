Представитель ЛНА обвинил Эрдогана в пытках египетских рабочих в Ливии

Наемники и боевики совершили на территории Ливии многочисленные преступления, ответственность за которые должна нести Турция, уверен официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад аль-Мисмари.

Большинство из преступлений, совершенных в Аль-Урбане, Аль-Асабии, Тархуне и на юге Триполи, удалось задокументировать. Мисмари надеется, что Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) обратит на них внимание и будет содействовать расследованию.

Представитель ЛНА, как сообщает Федеральное агентство новостей, прокомментировал видеозапись, которая появилась в Сети утром 14 июня. Он отметил, что кадры запечатлели пытки и издевательства над египетскими рабочими.

"За это преступление несет ответственность Эрдоган, так как группировки вошли в город при его поддержке", заявил Мисмари во время пресс-конференции.

Турецкий президент, по словам представителя армии Хафтара, посылает к ливийским берегам корабли. На семи из них, которые уже добрались до побережья Ливии, находятся системы ПВО и РЭБ.