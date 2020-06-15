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3:13   15 Июня 2020
Общество

Воробьев ждет увеличения потока туристов в Подмосковье

Воробьев ждет увеличения потока туристов в Подмосковье

Московская область готовится к росту потока туристов нынешним летом. Он составит 10-15 процентов, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона уверен, что россиянам не стоит переживать из-за временного закрытия границ. Воробьев заявил, что в России много мест для летнего отдыха. Информацией об этом он поделился с "Российской газетой".

Подмосковье, по словам губернатора, готовится к приему туристов не только в части сервиса. Власти региона позаботятся, чтобы все санитарные нормы были соблюдены.

"Все должно быть комфортно и безопасно, чтобы захотелось вернуться", - подчеркнул губернатор.

Воробьев ранее оценил ситуацию с коронавирусом в Московской области. Он, как отмечает "360", заявил, что болезнь никуда не делась. Власти, по его словам, "держат ухо востро".

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Автор: Василий Пименов
#туризм #воробьев #подмосковье #московская область

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