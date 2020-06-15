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Стенды с информацией о поправках к Конституции начнут свою работу

Стенды с информацией о поправках к Конституции начнут свою работу

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2:40   15 Июня 2020
Общество

Стенды с информацией о поправках к Конституции начнут свою работу

Стенды с информацией о поправках к Конституции начнут свою работу

Информационные стойки, где россияне смогут узнать все о предлагаемых поправках к Конституции РФ, начинают свою работу по всей стране. В регионах появится свыше трех тысяч таких стендов.

Волонтеры будут рассказывать гражданам о различных общественных организациях и их деятельности, а также о сути поправок, передает РИА Новости. Россиянам будут предлагать буклеты и наклейки для детей. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров России Артем Метелев отметил, что всех добровольцев снабдят средствами индивидуальной защиты. По его словам, более трех миллионов масок и двух миллионов перчаток уже отправлены в регионы.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет первого июля. Граждане также смогут высказать свою гражданскую позицию досрочно, в период с 25 по 30 июня. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Предложенные изменения касаются доступности медобслуживания, индексации пенсий, гарантированной адресной социальной поддержки.

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Автор: Руслан Неглинный
#голосование

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