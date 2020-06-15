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2:16   15 Июня 2020
Общество

Инфекционист Фаучи спрогнозировал сроки возвращения мира к прежней жизни после пандемии

Инфекционист Фаучи спрогнозировал сроки возвращения мира к прежней жизни после пандемии

Эпидемиологические особенности коронавирусной инфекции являются причиной продолжительного возращения мира к прежней жизни. Это может наступить только через год, считает главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Специалист уточнил, что под особенностями нового типа коронавируса он подразумевает его эпидемиологическую цикличность. По словам Фаучи, существует угроза повторной вспышки инфекции в различных странах и регионах. Инфекционист добавил, что динамика передачи вируса в последнее время замедлилась в ряде американских городов, где ранее был эпицентр распространения COVID-19 — это Нью-Йорк, Чикаго, Детройт и Новый Орлеан, передает телеканал "360". 

"Я бы надеялся на возвращение к определенной степени по-настоящему нормальной жизни через год или около того", — спрогнозировал Фаучи.

Глава научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов накануне высказался о возможности повторного всплеска коронавирусной инфекции в России. По его словам, учитывая последние данные по ситуации с COVID-19 в стране "сейчас это вряд ли случится", пишет "Комсомольская правда". 

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Автор: Юлия Яковлева

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