Первая репетиция проведения парада Победы успешно завершилась в Москве

Военные Вооруженных сил России успешно завершили первую репетицию торжественного парада по случаю юбилея со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в центре Москвы, в связи с этим ранее перекрытые дороги вновь открыты для движения транспорта.

Информацию об этом передает Центр организации дорожного движения. По данным источника, власти Москвы некоторое время назад попросили сограждан не ездить в центр города после первой половины дня 14 июня по причине проведения репетиции парада Победы. В связи с этим было принято решение перекрыть необходимые для военной колоны улицы, сообщает телеканал "360".

"Тренировка с механиками-водителями к Параду Победы завершена. Ограничения движения в центре сняты, дороги свободны", — написали представители Центра в Twitter после завершения мероприятия.

Парад Победы должен был пройти 9 мая. Однако из-за обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции его перенесли. Обновленная дата проведения — 24 июня.

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