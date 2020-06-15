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1:43   15 Июня 2020
Общество

Первая репетиция проведения парада Победы успешно завершилась в Москве

Первая репетиция проведения парада Победы успешно завершилась в Москве

Военные Вооруженных сил России успешно завершили первую репетицию торжественного парада по случаю юбилея со Дня Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в центре Москвы, в связи с этим ранее перекрытые дороги вновь открыты для движения транспорта.

Информацию об этом передает Центр организации дорожного движения. По данным источника, власти Москвы некоторое время назад попросили сограждан не ездить в центр города после первой половины дня 14 июня по причине проведения репетиции парада Победы. В связи с этим было принято решение перекрыть необходимые для военной колоны улицы, сообщает телеканал "360". 

"Тренировка с механиками-водителями к Параду Победы завершена. Ограничения движения в центре сняты, дороги свободны", — написали представители Центра в Twitter после завершения мероприятия. 

Парад Победы должен был пройти 9 мая. Однако из-за обострения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции его перенесли. Обновленная дата проведения — 24 июня. 

Коронавирус внес коррективы во все сферы жизни. Так, голосование по поправкам к Конституции РФ было перенесено с 22 апреля на 1 июля. Среди главных изменений значатся: обеспечение доступности медобслуживания, ежегодная индексация пенсий, гарантированная адресная социальная поддержка и другие.

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Автор: Кристина Мокроусова
#парад победы #репетиция парада победы

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