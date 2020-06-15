Кулеба заявил, что Минские соглашения еще живы из-за "немецко-французского аппарата ИВЛ"

Минские соглашения о прекращении огня на территории Донбасса еще "не умерли". Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинский министр цинично прокомментировал действие минских договоренностей. По его словам, минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе, связанной с действиями самопровозглашенных Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР), "держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких".

Недавно вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, заявил, что Минские соглашения по международно-правовым стандартам никчемны. Тем не менее Минск следует использовать в качестве площадки по урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости.

Военная операция против непризнанных ЛНР и ДНР началась в 2014 году. По данным ООН, более 13 тысяч человек погибли в ходе вооруженных конфликтов. Несмотря на провозглашенное перемирие, стороны все еще ведут перестрелки.