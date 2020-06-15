Президент Украины Владимир Зеленский почтил память погибших в сбитом самолете Ил-76 убийц мирного населения, которые шли на войну против своих соотечественников. Об этом написал военно-политический Telegram-канал Astra Militarum.

Украинский самолет Ил-76 был сбит шесть лет назад. В результате авиакатастрофы погибли 40 десантников Вооруженных сил Украины и девять членов экипажа. После этого три других воздушных судна приняли решение вернуться. Так "был закрыт воздушный коридор для переброски украинских карателей в Луганск".

"Все погибшие прекрасно знали, куда и зачем они направляются. Знали они и то, что в Донецке и Луганске остаются мирные люди – которым киевский режим уготовил страшную участь", — пишет Astra Militarum.

Президент Украины Владимир Зеленский на официальном канале в Telegram почтил память погибших военных, отметив, что они отдали жизнь за "независимость" Украины. Военно-политический Telegram-канал Astra Militarum отмечает, что глава государства вспомнил о "несбывшихся убийцах".

"Нет, Владимир Александрович. Они погибли не за независимость Украины – они погибли потому, что шли убивать", — пишет Astra Militarum.

Автор Astra Militarum вспоминает найденный дневник ополченца ЛНР Александра Чепишко. Военнослужащий рассказал в своем дневнике о том, как военнослужащие Украины вели "геноцид мирного населения без зазрения совести".

"Я не мог спать по ночами. ... Как я мог сидеть и смотреть, как убивают и пытаются растоптать то, во что мы верили, чем дорожим и что любим?" — говорится в дневнике.

Именно такие русские ополченцы, как Чепишко, остановили зверства украинских властей в Донбассе. Они помогли населению вернуться к мирной жизни и выстоять блокаду Луганска.