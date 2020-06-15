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0:07   15 Июня 2020
Политика

Пушков заявил о безуспешности попыток Украины обойти Минские соглашения

Пушков заявил о безуспешности попыток Украины обойти Минские соглашения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил об используемой правительством "наступательной дипломатии" в контексте урегулирования конфликта в Донбассе, на что вскоре с шуткой отреагировал сенатор Алексей Пушков.

Глава МИД Украины ранее заявил о намерении применять "наступательную дипломатию" в целях создать для России ситуацию, в которой официальной Москве придется идти на конструктив. По словам Кулебы, заявления властей РФ о регулярных нарушениях украинской стороной Минских соглашений звучат абсурдно, передает РИА Новости.

"Дмитрий Кулеба прав только в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения — и всякий раз безуспешно", — прокомментировал Пушков в  Twitter.

Глава внешнеполитического ведомства Украины также назвал Минские договоренности "держащимися на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции легких". Кулеба также выразил готовность провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

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Автор: Юлия Яковлева
#мид украины #алексей пушков #дмитрий кулеба

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