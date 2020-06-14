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23:07   14 Июня 2020
Происшествия

Оперштаб зафиксировал 53 смерти среди пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Оперштаб зафиксировал 53 смерти среди пациентов с COVID-19 за сутки в Москве

Среди столичных пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 за сутки погибло 53 человека. Таким образом, общее количество летальных исходов в Москве увеличилось до 3 334 случаев.

Соответствующую информацию передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Всего в столице было зафиксировано порядка 205 тыс. эпизодов заболевания, справиться с COVID-19 удалось более 121 тыс. пациентам. Курс лечения продолжают проходить примерно 80 тыс. граждан, погибло за весь период эпидемии 3 281 человек.

Москва в настоящее время находиться на втором этапе выхода из ограничительного режима. Вторая фаза предполагает снятие запрета на занятия спортом на улице, однако только при условии не больше двух человек на расстоянии не менее пяти метров друг от друга. Также теперь членам семьи разрешается осуществлять прогулки на улице в утреннее и вечернее время суток. К работе вернулись парикмахерские и ряд предприятий, открыты парки и скверы. Подробнее об этом на сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова
#пандемия

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