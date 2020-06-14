Кличко нарушил карантинный режим, поужинав в ресторане с двумя девушками

Киевский мэр Виталий Кличко был замечен в ресторане украинской столицы поздним вечером в компании двух девушек. Он, тем самым, нарушил карантинный режим, который сам же требовал соблюдать.

Мэра Киева заметил в общественном месте украинский журналист Тарас Березовец. Кличко ужинал в ресторане "Охота на овец" на Воздвиженке после 22:00. Вместе с ним находились неизвестный мужчина и две девушки. Снимки ужина градоначальника попали в Сеть. Березовец напомнил, что все рестораны в городе должны быть закрыты после десяти вечера, согласно ограничительным мерам, передает ТАСС.

Кличко по будням проводит обязательные брифинги, рассказывая о ситуации с коронавирусом в Киеве и принуждая граждан страны соблюдать режим самоизоляции. В городе также развешены билборды с надписью "Хватить шастать". На них изображен киевский мэр в защитной маске.