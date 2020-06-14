Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кличко нарушил карантинный режим, поужинав в ресторане с двумя девушками

Кличко нарушил карантинный режим, поужинав в ресторане с двумя девушками

 Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции
Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

 Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Кличко нарушил карантинный режим, поужинав в ресторане с двумя девушками

Кличко нарушил карантинный режим, поужинав в ресторане с двумя девушками

 Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции
Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

 Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
22:35   14 Июня 2020
Общество

Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ подали более 540 тыс. граждан. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Нижегородской области и Москве. На сайте ЦИК отмечено, что на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном голосовании.

"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы) с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня 2020 года", – указывается на сайте ЦИК.

Голосование в электронном формате начнется 25 июня в 10:00 по московскому времени на специально созданном портале, передает РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#голосование #поправки #цик #конституция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...