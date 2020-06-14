Более 540 тыс. граждан подали заявки на участие в электронном голосовании по Конституции

Заявки на участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ подали более 540 тыс. граждан. Об этом сообщается на сайте ЦИК России.

Электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в Нижегородской области и Москве. На сайте ЦИК отмечено, что на 14 июня поступило 542 923 заявки на участие в электронном голосовании.

"Заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно подать в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) или Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы (Портал Москвы) с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня 2020 года", – указывается на сайте ЦИК.

Голосование в электронном формате начнется 25 июня в 10:00 по московскому времени на специально созданном портале, передает РИА Новости.