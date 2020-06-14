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22:04   14 Июня 2020
Политика

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Сирия успешно преодолела эпидемию коронавируса, благодаря своей системе здравоохранения и усилиям властей страны. Соответствующее заявление сделал политолог Юрий Самонкин.

Министерство здравоохранения Сирии начало массовую кампанию по вакцинации детей в возрасте от пяти лет. Заниматься вакцинацией будут порядка восьми тысяч медработников по всей стране. Особое внимание уделяется зонам, находящимся под контролем боевиков. Там будет развернуто более полтысячи дополнительных медицинских пунктов, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас сирийская система здравоохранения находится на высоком уровне и во многом выигрывает перед западной. Об этом свидетельствует успешная борьба САР в борьбе с коронавирусом.

Самонкин отметил, что здоровье граждан Сирии является приоритетом для сирийского лидера Башара Асада. Своими действиями он повышает уровень доверия населения страны к властям.

 "У Асада уже сейчас хорошая поддержка населения, она колеблется от 80 до 90%. И его политика по сбережению народа Сирии отлично демонстрирует курс на спасение страны", — пояснил политолог.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #здоровье #башар асад

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