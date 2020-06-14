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21:24   14 Июня 2020
Общество

Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

Франция переходит на новую стадию по снятию ограничений. Об этом 14 июня заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вся материковая часть Франции с 15 июня переходит в "зеленую" зону относительно коронавирусных рисков. В столице откроются рестораны и кафе. Митинги и политические акции будут жестко контролироваться. Макрон напомнил гражданам, что нельзя забывать о сохраняющейся опасности и соблюдении необходимых мер. Более того, риск возобновления повторной волны остается.

Во Франции зафиксировано 193 746 случаев инфицирования COVID-19. Более 29 тысяч пациентов скончались. За все время пандемии около 73 тысяч французов победили болезнь.

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Автор: Юлия Яковлева
#франция #макрон #коронавирус

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