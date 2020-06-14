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Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

 Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну
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21:20   14 Июня 2020
Политика

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Президент России Владимир Путин подготовил статью про одну из самых масштабных войн, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Статья о Второй мировой войне подготовлена российским лидером Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости Дмитрий Песков. Решение о сроках публикации будет принимать только президент.

Сегодня на федеральном канале "Россия-1" выйдет интервью с главой Российской Федерации. О некоторых вопросах уже стало известно. Так, Владимир Путин прокомментирует поправки к Конституции и расскажет о будущем не только россиян, но и международных отношений. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков #вторая мировая война

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