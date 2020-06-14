Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Президент России Владимир Путин подготовил статью про одну из самых масштабных войн, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Статья о Второй мировой войне подготовлена российским лидером Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости Дмитрий Песков. Решение о сроках публикации будет принимать только президент.

Сегодня на федеральном канале "Россия-1" выйдет интервью с главой Российской Федерации. О некоторых вопросах уже стало известно. Так, Владимир Путин прокомментирует поправки к Конституции и расскажет о будущем не только россиян, но и международных отношений.