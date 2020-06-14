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21:01   14 Июня 2020
Общество

Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ

Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ

Тема важности поправок к Конституции Российской Федерации обсуждается на различных уровнях. Высказать свое мнение на тему дополнений в Основной закон решила и художественный руководитель ОГБУК "Эстрадный балет "Экситон" Наталья Афанасьева.

Представить мировую культуру без русской невозможно. Благодаря ей создается бесценное наследие страны, на котором вырастают новые поколения граждан Российской Федерации. История знает множество имен музыкантов, поэтов, архитекторов, живописцев и других деятелей сферы искусства. Сейчас главная цель — сохранить культуру и приумножить ее в будущем, рассказала Афанасьева в комментарии порталу Ульяновской области "Улправда".

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Указ об этом ранее подписал президент страны Владимир Путин. В числе дополнений значатся: гособеспечение доступности медицинского обслуживания, ежегодная индексация пенсий и гарантированная адресная поддержка населения.

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Автор: Василий Пименов
#россия #поправки #культура #конституция

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