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20:49   14 Июня 2020
Экономика

Bloomberg: усилия США по снижению уровня безработицы не принесут результатов

Bloomberg: усилия США по снижению уровня безработицы не принесут результатов

Высокий уровень безработицы в США сохраняется, несмотря на усилия американского правительства снизить его, отмечают эксперты агентства Bloomberg. По их мнению, безработица в Америке может продлиться "вечно".

Новые рабочие места на трудовом рынке появляются медленнее, чем исчезают старые. Такое явление аналитики уже окрестили "шоком перераспределения" — когда в одних секторах экономики вакансии появляются, в других они исчезают.

За последние месяцы в результате "шока перераспределения" сократилось около 30% рабочих мест. Другие 50% увольнений были связаны с последствиями блокировки экономики страны в результате действий, направленных на борьбу с коронавирусом, а еще 20% безработных не видят смысла трудоустраиваться, поскольку получают высокие пособия, пишет Bloomberg.

По словам экспертов агентства, резкое восстановление национального рынка труда в среднесрочной перспективе скорее всего продлится недолго, а высокий уровень безработицы будет сопровождать США на протяжении длительного времени.

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Автор: Илья Романович
#сша #кризис #безработица

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