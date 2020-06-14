Bloomberg: усилия США по снижению уровня безработицы не принесут результатов

Высокий уровень безработицы в США сохраняется, несмотря на усилия американского правительства снизить его, отмечают эксперты агентства Bloomberg. По их мнению, безработица в Америке может продлиться "вечно".

Новые рабочие места на трудовом рынке появляются медленнее, чем исчезают старые. Такое явление аналитики уже окрестили "шоком перераспределения" — когда в одних секторах экономики вакансии появляются, в других они исчезают.

За последние месяцы в результате "шока перераспределения" сократилось около 30% рабочих мест. Другие 50% увольнений были связаны с последствиями блокировки экономики страны в результате действий, направленных на борьбу с коронавирусом, а еще 20% безработных не видят смысла трудоустраиваться, поскольку получают высокие пособия, пишет Bloomberg.

По словам экспертов агентства, резкое восстановление национального рынка труда в среднесрочной перспективе скорее всего продлится недолго, а высокий уровень безработицы будет сопровождать США на протяжении длительного времени.