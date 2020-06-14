Франция считает вмешательство Турции в дела Ливии неприемлемым

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

 Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ

Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ
Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

 Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

Макрон объявил новую фазу снятия ограничений из-за распространения коронавируса

 Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ

Сохранить и обогатить культуру России удастся благодаря поправкам к Конституции РФ
Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

Здоровье населения Сирии является приоритетом для президента Башара Асада

 Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну

Песков рассказал о написанной Путиным статье про Вторую мировую войну
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
20:47   14 Июня 2020
Армия

Франция считает вмешательство Турции в дела Ливии неприемлемым

Франция считает вмешательство Турции в дела Ливии неприемлемым

Турецкое вмешательство в дела Ливии получило осуждение французского лидера Эммануэля Макрона, пишут СМИ.

Анкара демонстрирует агрессию по отношению к ливийскому государству, передает ФАН слова Макрона. Он подчеркнул, что Франция считает турецкую интервенцию неприемлемой и категорически осуждает подобные действия Турции. Французский лидер обратил внимание на нарушение международного законодательства и эмбарго ООН со стороны Анкары, которая продолжает обеспечивать боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением, техникой, БПЛА и наемниками из Сирии.

Статус страны-участницы НАТО является инструментом для продолжения противозаконной деятельности Анкары, подчеркнул Макрон. Он добавил, что корабли ЕС не могут атаковать турецкий флот, осуществляющий поставки террористам, из-за того, что Турция состоит в Североатлантическом Альянсе. Резюмируя, президент Франции выразил также недовольство попустительства НАТО в отношении турецкой агрессии в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#европа #франция #турция #ливия #макрон #пнс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...