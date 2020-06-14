Франция считает вмешательство Турции в дела Ливии неприемлемым

Турецкое вмешательство в дела Ливии получило осуждение французского лидера Эммануэля Макрона, пишут СМИ.

Анкара демонстрирует агрессию по отношению к ливийскому государству, передает ФАН слова Макрона. Он подчеркнул, что Франция считает турецкую интервенцию неприемлемой и категорически осуждает подобные действия Турции. Французский лидер обратил внимание на нарушение международного законодательства и эмбарго ООН со стороны Анкары, которая продолжает обеспечивать боевиков Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вооружением, техникой, БПЛА и наемниками из Сирии.

Статус страны-участницы НАТО является инструментом для продолжения противозаконной деятельности Анкары, подчеркнул Макрон. Он добавил, что корабли ЕС не могут атаковать турецкий флот, осуществляющий поставки террористам, из-за того, что Турция состоит в Североатлантическом Альянсе. Резюмируя, президент Франции выразил также недовольство попустительства НАТО в отношении турецкой агрессии в Сирии.