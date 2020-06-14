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20:27   14 Июня 2020
Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым по Донбассу

Глава МИД Украины заявил о готовности начать переговоры с Лавровым по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к переговорам по Донбассу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает агентство "Укринформ".

Кулеба уточнил, что открыт для общения с Сергеем Лавровым. По его словам, если переговоры с главой МИД РФ помогут решить ситуацию с Донбассом и урегулировать конфликт, то он готов к взаимодействию в любом формате. В настоящее время обсуждается дата переговоров в "нормандском формате" на уровне глав внешнеполитических ведомств.

Глава МИД Украины ранее переговорил с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом. Они сошлись во мнении, что работа в "нормандском формате" по Донбассу будет продолжаться.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #донбасс #украина

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