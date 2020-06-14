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20:19   14 Июня 2020
Политика

Sohu предсказал появление серьезных оппонентов у США на мировой арене

Sohu предсказал появление серьезных оппонентов у США на мировой арене

США распространяли идеи и концепции о том, что Россия — ключевой враг Штатов на международной арене. В попытках противостоять Москве Вашингтон упустил из виду другие государства, способные побороть его гегемонию, считают аналитики из КНР.

По версии обозревателей издания Sohu, агрессивная политика США, сопровождавшаяся военными вторжениями, санкциями и другими действиями, способствовала лишь тому, что у страны появилось множество врагов.

В качестве потенциальных противников Соединенных Штатов аналитики называют Японию. Последняя увеличивает собственную силу и расширяет влияние, пишет "ПолитРоссия". Забавно, что происходит это при непосредственной поддержке самого Вашингтона.

Кроме того, Индия не стоит на месте и ведет усовершенствование своих Вооруженных сил. Усиление происходит за счет импорта новых видов актуального оружия. Это в перспективе может стать угрозой для США, поэтому им следует относиться к происходящему с опасением.

Вашингтон полностью сфокусировался на Москве, что может привести к попаданию в собственную ловушку. Речь идет о появлении у США большего количества серьезных оппонентов на мировой арене, чем рассчитывали в Белом доме.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #япония #индия #угрозы

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