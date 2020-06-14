Экономист Масленников: позиции доллара в мире продолжат ослабевать

Факторы, определяющие положение доллара как международной валюты, представляют собой игру с нулевой суммой, заявил эксперт Института современного развития, руководитель направления финансы и экономика Никита Масленников.

По его словам, в пользу ослабления американской валюты есть немало факторов, поэтому в будущем позиции доллара в мире будут в целом ослабевать. Экономист уверен, что мировая финансовая система должна быть многовалютной и многополюсной, что также и в интересах США.

Американские власти хотели бы форсировать падение доллара, и, может быть, даже снизить его курс, потому что это дало бы экспертные премии, однако такой сценарий воплотить в жизни не удастся. Масленников не исключил, что ослабление доллара произойдет уже в следующем году, если текущая ситуация не изменится. Речь, в первую очередь, идет о торговой войне США с Китаем и о проведении Вашингтоном налоговой реформы, передает Nation News.