Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению неженатых пар в один номер гостиниц

Отели и гостиничные дома будут сами следить за правилами заселения посетителей в период пандемии. Об этом сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Рекомендации по работе гостиниц в условиях коронавируса ранее разработали Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор. Содержание документа уточняло, что постояльцы должны размещаться в отдельных номерах, если только речь не идет о семейной паре. Руководство было разработано для предприятий гостиничного бизнеса, а определение семейного статуса постояльцев было отдано под ответственность администрации гостиниц.

Проживать в одном номере смогут не только члены одной ячейки общества, уточнил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Заселиться вместе смогут, например, жених и невеста. Друзья также могут жить совместно и питаться за одним столом, если они прилетели на одном самолете. Какие-либо документы для заселения в один номер не потребуются. Решение о расселении гостей будет принимать руководство гостиниц.