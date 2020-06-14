Дудчак: участие Асада в экономике Сирии помогло стране пережить санкции Запада

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению неженатых пар в один номер гостиниц

Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению неженатых пар в один номер гостиниц

 Пассажир одного из столкнувшихся в Пулково самолетов прокомментировал инцидент

Пассажир одного из столкнувшихся в Пулково самолетов прокомментировал инцидент
Экономист Масленников: позиции доллара в мире продолжат ослабевать

Экономист Масленников: позиции доллара в мире продолжат ослабевать

 МИД Греции: вмешательство Турции в дела Ливии является незаконным и опасным

МИД Греции: вмешательство Турции в дела Ливии является незаконным и опасным
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению неженатых пар в один номер гостиниц

Роспотребнадзор разработал рекомендации по заселению неженатых пар в один номер гостиниц

 Пассажир одного из столкнувшихся в Пулково самолетов прокомментировал инцидент

Пассажир одного из столкнувшихся в Пулково самолетов прокомментировал инцидент
Экономист Масленников: позиции доллара в мире продолжат ослабевать

Экономист Масленников: позиции доллара в мире продолжат ослабевать

 МИД Греции: вмешательство Турции в дела Ливии является незаконным и опасным

МИД Греции: вмешательство Турции в дела Ливии является незаконным и опасным
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
18:56   14 Июня 2020
Армия

Дудчак: участие Асада в экономике Сирии помогло стране пережить санкции Запада

Дудчак: участие Асада в экономике Сирии помогло стране пережить санкции Запада

Президент Сирии Башар Асад смог справиться с западными санкциями и сохранить государство, благодаря участию государства в экономике страны, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

План Центробанка САР по стабилизации экономической ситуации в стране, а также по возвращению сирийского фунта в прежнее состояние, получил одобрение группы правительства во главе с председателем Совета министров Сирии Хусейном Арнусом. В ЦБ отметили, что следят за обстановкой в стране и прикладывают все усилия по реализации инициатив Дамаска.

Роль правительства в сирийской экономике в настоящий момент очень высока, что является положительным моментом, который способствует стабилизации экономической ситуации в САР, заявил Дудчак в беседе с ФАН.

"Сирия смогла выжить под давлением Запада в начале гражданской войны благодаря роли правительства в экономике и конкретным шагам официального правительства Дамаска", — прокомментировал эксперт.

Сирийское правительство активно восстанавливает инфраструктуру и промышленность в стране, имея шансы на успешный переход к мирной жизни при усилении взаимодействия с РФ и ослаблении западного вмешательства, резюмировал Дудчак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сирия #асад #экономика #восстановление

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...