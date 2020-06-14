Дудчак: участие Асада в экономике Сирии помогло стране пережить санкции Запада

Президент Сирии Башар Асад смог справиться с западными санкциями и сохранить государство, благодаря участию государства в экономике страны, считает экономист и политолог Александр Дудчак.

План Центробанка САР по стабилизации экономической ситуации в стране, а также по возвращению сирийского фунта в прежнее состояние, получил одобрение группы правительства во главе с председателем Совета министров Сирии Хусейном Арнусом. В ЦБ отметили, что следят за обстановкой в стране и прикладывают все усилия по реализации инициатив Дамаска.

Роль правительства в сирийской экономике в настоящий момент очень высока, что является положительным моментом, который способствует стабилизации экономической ситуации в САР, заявил Дудчак в беседе с ФАН.

"Сирия смогла выжить под давлением Запада в начале гражданской войны благодаря роли правительства в экономике и конкретным шагам официального правительства Дамаска", — прокомментировал эксперт.

Сирийское правительство активно восстанавливает инфраструктуру и промышленность в стране, имея шансы на успешный переход к мирной жизни при усилении взаимодействия с РФ и ослаблении западного вмешательства, резюмировал Дудчак.