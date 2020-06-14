МИД Греции: вмешательство Турции в дела Ливии является незаконным и опасным

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас осудил вмешательство Турции в дела Ливии. Серию постов на этот счет глава дипведомства опубликовал у себя в Twitter.

Дендиас считает, что интервенция Турции на севере Африки противоречит резолюции Совета Безопасности ООН, а также нарушаент другие нормы международного права и "любую концепцию легитимности", для защиты которой Европа созвала миссию IRINI.

Как пишет ФАН, Турция систематически нарушает запрет на поставку оружия в Ливию. Она перебрасывает в североафриканскую страну не только оружие и бронетехнику, но и сирийских намеников.

По информации правозащитной организации SOHR, Турция перебросила в Ливию более 17-ти тысяч радикалов из Сирии. Все они воюют на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.