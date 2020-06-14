Пассажир одного из столкнувшихся в Пулково самолетов прокомментировал инцидент

Находивший на борту одного из столкнувшихся в петербургском аэропорту Пулково лайнеров заверил, что пассажиры самолета сохраняли спокойствие и не паниковали во время аварии.

Он также признался, что собирался заснуть, но в какой-то момент почувствовал резкое торможение. По словам очевидца, один самолет задел крылом другой лайнер перед поворотом на взлетную полосу. Пассажиры самолета не поддались панике и ждали, пока их заберут, добавил мужчина.

"Ждали какой-то информации. Никто не паниковал, все были спокойны", — уточнил пассажир самолета в беседе с корреспондентом "360".

Два самолета столкнулись по касательной в Пулково 14 июня. По предварительной информации, топливные баки воздушных суден не пострадали. Специалисты выясняют причины и детали происшесвия.