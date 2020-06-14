Военные США устроили слежку за российским подводным беспилотником "Витязь"

Боевой ракетоносец Военно-морских сил США, а также несколько разведывательных самолетов попытались отследить погружение российского подводного беспилотника "Витязь" в Марианскую впадину. Об этом рассказали в ЦКБМТ "Рубин" и ФПИ.

Главный специалист Центрального конструкторского бюро "Рубин" Роман Соколов отметил, что военная техника американцев была замечена в районе погружения через несколько часов. В момент прибытия российских специалистов в районе назначенного места было лишь судно КНР, пишет ТАСС. Позднее прибыл крейсер США.

"Витязь" к этому моменту успел погрузиться под воду. Однако, как рассказал руководитель проекта Фонда перспективных исследований Сергей Лапсарь, район испытаний несколько раз облетали американские разведывательные самолеты. Речь идет о машинах типа "Посейдон", которые совершают такие полеты дважды в сутки.

Погружение "Витязя" в Марианскую впадину состоялось 8 мая. Аппарат достиг дна, зафиксировав расстояние в 10 028 метров. Здесь подводный беспилотник установил памятный вымпел, приуроченный к 75-й годовщине Великой Победы.