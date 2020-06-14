CNN: власти США могут потратить на защиту Вашингтона Нацгвардией $21,1 млн

Использование сил Национальной гвардии США для подавления протестов в Вашингтоне может обойтись американским властям в 21,1 миллиона долларов. Такие данные приводит в воскресенье CNN, ссылаясь на бюро Нацгвардии.

По информации СМИ, названная сумма расходов соответствует положению дел на пятницу, 12 июня. Указанные траты включают в себя мобилизацию солдат из 11 штатов США, а также использование бойцов Нацгвардии для сохранения порядка в Вашингтоне.

Смерть афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировала массовые протесты и беспорядки во многих штатах Америки. В конце мая полиция при аресте Флойда использовала жесткий удушающий прием, после чего правоохранители, участвовавшие в задержании мужчины, были уволены. Более чем в 35 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, был введен комендантский час.