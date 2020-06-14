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17:13   14 Июня 2020
Общество

Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус

Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус

Врач-терапевт частной клиники Василий Купрейчик перечислил органы тела, которые поражает коронавирусная инфекция в первую очередь.

Купрейчик уже два месяца работает в госпитале, где находятся пациенты с COVID-19. После начала воспалительного процесса в организме происходит нарушение свертываемости крови, которое отражается на работе легких. Они имеют множество рецепторов, за которые вирус может уцепиться, сообщает издание "Московский комсомолец".

Австралийские медики провели исследования всего организма и получили ответ, как реагируют разные органы на инфекцию, сообщает телеканал "360". Купрейчик отметил, что при коронавирусной инфекции достаточно низкую эффективность показала компьютерная томография.

В настоящее время россияне в обязательном порядке должны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Кристина Мокроусова
#симптомы #коронавирус

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