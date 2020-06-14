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17:05   14 Июня 2020
Общество

Справочная служба по вопросам правок к Конституции РФ заработала в Железноводске

Справочная служба по вопросам правок к Конституции РФ заработала в Железноводске

Жителей Железноводска будут ежедневно информировать о поправках в Конституцию Российской Федерации. Для этой цели запущен call-центр, в котором трудятся 15 волонтеров.

Каждый интересующийся поправками к Основному закону страны может позвонить на горячую линию и задать вопрос. В основном, волонтеры объясняют организационные моменты людям старше 60 лет. Таким образом пенсионеры Железноводска узнают о сроках и местах голосования. Инициативу создания справочной службы поддержали местные власти.

Всероссийское голосование по дополнениям в Конституцию Российской Федерации пройдет в период с 25 июня по 1 июля этого года. Благодаря дополнениям к Основному закону государства будет закреплена деятельность волонтеров и некоммерческих организаций. Таким образом государство будет обязано оказывать поддержку добровольцам, передает телеканал "360".

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #справка

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