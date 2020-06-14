Профессор Ордов: поправки к Конституции положительно скажутся на экономике РФ

Экономические поправки к Конституции РФ будут разрабатываться и после всероссийского голосования. Такое мнение высказал профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Социально-экономические гарантии граждан будут усилены благодаря поправкам к Основному закону РФ. В 75-ю статью Конституции РФ введут обязательство по минимальному размеру заработной платы. Она не должны быть меньше прожиточного минимума. Правительство РФ должно правильно интерпретировать положение по МРОТ согласно требованиям федеральных законов.

Необходимо переходить от ежемесячной оплаты к почасовой. Опыт других государств показывает, что такой метод позволяет повысить производительность труда, а также помогает в развитии малого бизнеса.

"Надо учитывать современные веяния на рынке труда, которые в будущем получат дополнительный импульс", — подытожил Ордов.

Закрепление закона о ежегодной индексации пенсий повысит ответственность чиновников за его исполнение. Больших изменений в данном пункте ждать не стоит. В Конституции РФ должны закрепиться базовые ориентиры, сами по себе не влияющие на качество жизни граждан.

Согласно распределительной системе, обеспечить повешение пенсий может только рост экономики. В другом случае подъем пенсий будет хоть и гарантированным, но небольшим. В новой статье Конституции предполагается изменение, согласно которому государство должно обеспечить экономический рост.

Голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Среди дополнений в Основной закон значатся обеспечение государством доступности качественного медицинского обслуживания, гарантированная адресная социальная поддержка и многое другое.