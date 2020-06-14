Баширов посоветовал защитникам Ефремова «не будить лихо» американского бунта

Политолога Марата Баширова удивило, что близкие к власти люди защищают Михаила Ефремова.В понедельник, 8 июня, артист, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, врезался в машину на Смоленской площади в Москве.

Водитель, курьер Сергей Захаров погиб. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом до судебного процесса в августе.

«Это люди близкие к власти, часть ее или обслуживающие ее. И это умные специалисты, со знанием сути жизни внутри Садового кольца, но, как оказывается, потерявшие верные социальные курсоры и забывшие, как живут сограждане вне него», — считает политолог.

Такая несправедливость по отношению к погибшему может спровоцировать народные возмущения, продолжил Баширов. Ведь запрос на справедливость в РФ, по мнению политолога, огромный. «Так что не будите лихо», посоветовал он защитникам артиста.

«И как бы не пришлось просить прощения на коленях перед портретом простого мужика из Рязани, доставлявшего вам вкусняшки из "Деликатески", где цены шокируют любого работягу», — подытожил Баширов.

Михаила Ефремова поддержал актер Гоша Куценко, отметив, что любой человек имеет право на прощение и шанс искупить ошибки. Певица Любовь Успенская предложила собрать среди известных артистов подписи, чтобы спасти заслуженного артиста от тюрьмы. В частности, Успенская намерена привлечь к петиции Владимира Винокура, Льва Лещенко и Надежду Бабкину.