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16:31   14 Июня 2020
Политика

Жители Японии не стали спорить с заявлением Путина о Курильских островах

Жители Японии не стали спорить с заявлением Путина о Курильских островах

Президент РФ Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню России заметил, что родина каждого ее жителя простирается от Калининграда до Курил. Заявление Путина опубликовало одно из японских изданий, читатели которого оставили свои комментарии.

Пользователь под ником sev заметил, что "с какой стати России отдавать Японии острова, если на них создана база для жизни россиян", пишет РИА Новости.

Другой читатель издания Yomiuri Shimbun назвал вопрос Курильских островов стратегическим, поэтому Москва не передаст ни один из них Токио.

Комментатор под псевдонимом jiv предположил, что РФ не "возвращает" Курилы Японии из-за США, с которыми ведется противостояние. Он назвал Токио верным вассалом Вашингтона.

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Автор: Борис Нестеров
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