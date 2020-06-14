Профессор Покровский призвал Петербург не расслабляться после ослабления мер по COVID-19

Эпидемиолог Вадим Покровский объяснил жителям Санкт-Петербурга, чем может обернуться снятие ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В понедельник возобновляется работа библиотек, бань и парикмахерских, которые были вынуждены закрыться на фоне пандемии. Многие организации находились в простое больше двух месяцев. Руководитель лаборатории эпидемиологии и профилактики СПИДа ЦНИИ эпидемиологии Вадим Покровский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей призвал горожан не расслабляться и оставаться бдительными. Профессор отметил, что каждый день медики продолжают выявлять более восьми тысяч новых случаев коронавируса.

"И если вирус у нас будет распространяться такими темпами, то в нашей стране все переболеют только через 20-30 лет", — заявил он.

Когда-нибудь коронавирус станет не страшнее обычного сезонного гриппа. Но сейчас каждый гражданин несет персональную ответственность за соблюдение мер безопасности — в публичных местах всем гражданам необходимо носить медицинские маски и перчатки. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.