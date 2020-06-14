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16:18   14 Июня 2020
Политика

Саленко выступил против конфликта России и Украины

Саленко выступил против конфликта России и Украины

Происходящее противостояние между Украиной и Россией пора прекратить. Такое мнение выразил экс-футболист киевского "Динамо" Олег Саленко. Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.

По словам Саленко, он поддерживает связь со своими друзьями, проживающими в России, многих из которых придерживаются того же мнения. Однако экс-футболист не уверен, что идею удастся реализовать, потому что этому помешают политические деятели, пишет Reply UA.

Спортсмен полагает, что конфликт следует завершить. Это касается Киева. Саленко заметил, что военные с каждой из сторон общаются, поэтому им следует найти общий язык.

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Автор: Василий Пименов
#россия #украина #футбол #конфликт

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