Саленко выступил против конфликта России и Украины

Происходящее противостояние между Украиной и Россией пора прекратить. Такое мнение выразил экс-футболист киевского "Динамо" Олег Саленко. Спортсмен выступил с предложением провести товарищеский матч с участием ветеранов сборных двух стран.

По словам Саленко, он поддерживает связь со своими друзьями, проживающими в России, многих из которых придерживаются того же мнения. Однако экс-футболист не уверен, что идею удастся реализовать, потому что этому помешают политические деятели, пишет Reply UA.

Спортсмен полагает, что конфликт следует завершить. Это касается Киева. Саленко заметил, что военные с каждой из сторон общаются, поэтому им следует найти общий язык.