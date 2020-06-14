Myśl Polska: отождествление СССР и России завели Польшу в политический тупик

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Баширов посоветовал защитникам Ефремова «не будить лихо» американского бунта

Баширов посоветовал защитникам Ефремова «не будить лихо» американского бунта

 Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус

Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус
Военные США устроили слежку за российским подводным беспилотником "Витязь"

Военные США устроили слежку за российским подводным беспилотником "Витязь"

 CNN: власти США могут потратить на защиту Вашингтона Нацгвардией $21,1 млн

CNN: власти США могут потратить на защиту Вашингтона Нацгвардией $21,1 млн
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Баширов посоветовал защитникам Ефремова «не будить лихо» американского бунта

Баширов посоветовал защитникам Ефремова «не будить лихо» американского бунта

 Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус

Врач Купрейчик сообщил, на какие органы первоочередно воздействует коронавирус
Военные США устроили слежку за российским подводным беспилотником "Витязь"

Военные США устроили слежку за российским подводным беспилотником "Витязь"

 CNN: власти США могут потратить на защиту Вашингтона Нацгвардией $21,1 млн

CNN: власти США могут потратить на защиту Вашингтона Нацгвардией $21,1 млн
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
16:39   14 Июня 2020
Россия

Myśl Polska: отождествление СССР и России завели Польшу в политический тупик

Myśl Polska: отождествление СССР и России завели Польшу в политический тупик

Профессор Варшавского университета Анджей Вежбицкий в интервью польскому еженедельнику Myśl Polska заявил, что в Польше нет объективной информации о России. По его словам, поляки представляют РФ как некую «тюрьму народов», пытающуюся сделать всех русскими с этнокультурной точки зрения.

«Особенно меня огорчает отождествление советизации с русификацией, тем временем как русские сами стали наиболее деэтнизированной или, говоря иначе, лишенной национальной идентичности группой в СССР», – добавил профессор.

СССР — часть истории РФ, однако отождествлять две разные формы государства нельзя, поэтому не нужно приравнивать Россию к Советскому Союзу, продолжил Вежбицкий. Русофобия разделилась в Польше на два типа — первая передается от поколения к поколению, а другая — приобретенная. 

Myśl Polska: отождествление СССР и России завели Польшу в политический тупик

Польше не хватает правдивой информации о РФ, чтобы у молодежи не складывалось исключительно негативное представление о стране. Варшава извлечет намного больше выгоды из сотрудничества с Москвой, если изменит приоритеты.

«Польские организации поддерживают отношения только с российской оппозицией, а это, разумеется, путь в никуда», — отметил Вежбицкий.

Также Польша может стать связующим звеном между Евросоюзом и РФ в торговле. При этом переговоры Варшавы и Москвы не означают, что Польша приняла позиции России. 

«В обстановке взаимной враждебности россияне ведут дела с Европой через нашу голову, но должно быть иначе», — подытожил профессор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#россия #ес #польша #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...