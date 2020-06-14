Myśl Polska: отождествление СССР и России завели Польшу в политический тупик

Профессор Варшавского университета Анджей Вежбицкий в интервью польскому еженедельнику Myśl Polska заявил, что в Польше нет объективной информации о России. По его словам, поляки представляют РФ как некую «тюрьму народов», пытающуюся сделать всех русскими с этнокультурной точки зрения.

«Особенно меня огорчает отождествление советизации с русификацией, тем временем как русские сами стали наиболее деэтнизированной или, говоря иначе, лишенной национальной идентичности группой в СССР», – добавил профессор.

СССР — часть истории РФ, однако отождествлять две разные формы государства нельзя, поэтому не нужно приравнивать Россию к Советскому Союзу, продолжил Вежбицкий. Русофобия разделилась в Польше на два типа — первая передается от поколения к поколению, а другая — приобретенная.

Польше не хватает правдивой информации о РФ, чтобы у молодежи не складывалось исключительно негативное представление о стране. Варшава извлечет намного больше выгоды из сотрудничества с Москвой, если изменит приоритеты.

«Польские организации поддерживают отношения только с российской оппозицией, а это, разумеется, путь в никуда», — отметил Вежбицкий.

Также Польша может стать связующим звеном между Евросоюзом и РФ в торговле. При этом переговоры Варшавы и Москвы не означают, что Польша приняла позиции России.