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15:39   14 Июня 2020
Экономика

Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

Банки обычно принимают положительное решение о выдаче кредита на основании нескольких факторов. О том, как правильно взять деньги долг у кредитной организации, рассказал эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Михаил Зельцев.

Первое, что влияет на положительное решение банка при выдаче денег — это кредитная история потенциального заемщика. Успех здесь будет зависеть от того, насколько добросовестно в прошлом гражданин выплачивал взятые суммы.

Предоставлять банку несоответствующую действительности информацию о месте работы и уровне доходов не следует, поскольку эти данные проверяются в первую очередь. Также на решение учреждения о выдаче новых средств может повлиять наличие кредита в другой организации. Если у гражданина всего одна кредитная карта, то это не сильно повлияет на результат, но если их несколько, то сотрудники банка могут посчитать, что человек живет от долга к долгу, передает агентство "Прайм".

Перед тем как брать кредит, Зельцер рекомендует гражданам повысить уровень финансовой грамотности. Например, сегодня в России действует низкая ключевая ставка, поэтому вместо, того чтобы оформлять новый заем, выгодней реструктуризировать старый, если он есть.

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Автор: Илья Романович
#россия #банки #кредиты

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