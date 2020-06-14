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15:24   14 Июня 2020
Общество

Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений

Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений

Регионы РФ постепенно отменяют введенные в связи с пандемией ограничения, в связи с чем многие начали пренебрегать ношением масок и перчаток. Соблюдение предписанных правил остается в приоритете, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский.

Социальную ответственность должен нести каждый житель РФ. Обычная медицинская маска не обезопасит от коронавируса, но поможет защитить окружающих, если человек является носителем инфекции, сообщает "Слово и дело". Поэтому даже при послаблениях нужно быть дисциплинированными, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

"Нужно пренебречь своими эгоистическими предпочтениями, думать о других и о ситуации в целом", — подчеркнул депутат Сергей Боярский.

Активная позиция граждан в данном вопросе поможет быстрее справиться с COVID-19 и в дальнейшем не допустить второй волны инфекции, а также помочь экономике РФ. Вторая блокада "финансовой кровеносной системы" может негативно отразиться на деятельности малого и среднего бизнеса.

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Автор: Яна Либерман
#ограничения #боярский #самоизоляция #коронавирус

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