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14:56   14 Июня 2020
Политика

Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь

Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь

Владимир Путин заявил, что сила России в ее многонациональности. Происходящие в США и Европе события разрушительны, подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин подчеркнул особенность устройства РФ. Сила России в многонациональности и готовности помочь другому региону. Все могут рассчитывать на поддержку в случае необходимости, упомянул глава государства.

Владимир Путин сказал, что происходящие в Европе и США события являются разрушительными. Возникновение беспорядков является признаком глубинных внутренних кризисов. Нужно держаться за силу многонациональности нашего народа, рассказал президент РФ.

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Автор: Илья Романович
#россия #путин #сила

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