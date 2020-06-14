Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь

Владимир Путин заявил, что сила России в ее многонациональности. Происходящие в США и Европе события разрушительны, подчеркнул глава государства.

Президент России Владимир Путин подчеркнул особенность устройства РФ. Сила России в многонациональности и готовности помочь другому региону. Все могут рассчитывать на поддержку в случае необходимости, упомянул глава государства.

Владимир Путин сказал, что происходящие в Европе и США события являются разрушительными. Возникновение беспорядков является признаком глубинных внутренних кризисов. Нужно держаться за силу многонациональности нашего народа, рассказал президент РФ.