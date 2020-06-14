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14:41   14 Июня 2020
Общество

Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

Глава России Владимир Путин назвал вынесенные на голосование поправки к Конституции РФ еще одним шагом к демократизации общества страны.

Президент не согласен, что поправки могут привести к диктатуре в России или власти олигархов. Он уверен, что все как раз будет наоборот. Глава страны отдает некоторую часть своих полномочий парламенту государства. Ведь окончательное решение, какую кандидатуру утвердить на пост председателя кабинета министров, будут принимать парламентарии. То же самое касается и членов кабмина. При этом президент государства уже не сможет повлиять или изменить это решение.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.

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Автор: Борис Нестеров
#путин #поправки #конституция

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