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14:39   14 Июня 2020
Экономика

Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

Программа развития угольной промышленности РФ будет реализована в три этапа до 2035 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Первый этап рассчитан до 2025 года. Он предусматривает техническое перевооружение, увеличение объемов обогащения угля и снижение числа аварий и травм на предприятиях. Второй этап будет реализован к 2030 году. Планируется завершить мероприятия по реструктуризации отрасли и формированию новых точек добычи угля. Третий этап предполагает повышение производительности труда и достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды. 

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Автор: Ирина Большунова
#проект #уголь #мишустин

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