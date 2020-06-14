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14:18   14 Июня 2020
Общество

Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции

Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции

Глава России Владимир Путин рассказал, зачем необходимо прописать в Конституции России закон о ежегодной индексации пенсий и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом он сообщил в интервью корреспонденту на телеканале "Россия-1". Зарплата работающего гражданина не должна быть меньше МРОТ. Важно, чтобы об этом пункте не забывали власти страны. То же самое касается и ежегодной индексации пенсий. Закон такой уже существует, но есть и другой закон, который дает возможность корректировать предыдущий, отметил президент. Если же поправка будет принята и закрепится в Конституции, то ни одно правительство уже не сможет ее нарушить.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля. Важнейшие инициативы предлагают законодательно закрепить обеспечение государством доступности и качества отечественной медицины, а также индексацию пенсий, которая будет проводиться каждый год в обязательном порядке.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #путин #конституция

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