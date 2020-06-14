Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Турцию, который был запланирован на 14 июня. Об этом в воскресенье сообщили в МИД РФ.

Накануне российское дипведомство анонсировало визит в Турцию Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Министры должны были обсудить региональную проблематику, в частности, урегулирование ситуации в Сирии и Ливии.

10 июня лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджем Эрдоган обсудили по телефону обстановку в САР и Ливии, а также восстановление двустороннего сотрудничества на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.