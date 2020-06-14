Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

 Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции

Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции
Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

 Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня

Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

Путин считает поправки к Конституции еще одним шагом к демократизации общества РФ

 Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции

Путин объяснил, почему законы об индексации пенсий и МРОТ нужно закрепить в Конституции
Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

Мишустин утвердил стратегию развития угольной промышленности РФ на 15 лет

 Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня

Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
14:01   14 Июня 2020
Политика

Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня

Лавров отменил визит в Турцию, запланированный на 14 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визит в Турцию, который был запланирован на 14 июня. Об этом в воскресенье сообщили в МИД РФ.

Накануне российское дипведомство анонсировало визит в Турцию Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу. Министры должны были обсудить региональную проблематику, в частности, урегулирование ситуации в Сирии и Ливии. 

10 июня лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Реджем Эрдоган обсудили по телефону обстановку в САР и Ливии, а также восстановление двустороннего сотрудничества на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#турция #шойгу #лавров

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...