Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

 Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений

Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений
Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

 Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь

Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

 Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений

Депутат Боярский призвал россиян соблюдать масочный режим в период снятия ограничений
Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

Эксперт Зельцер рекомендует повышать финансовую грамотность перед оформлением кредита

 Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь

Путин: сила России в многонациональности и готовности оказать помощь
«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

«Дух Америки победит». Трамп вдохновил элиту армии США, примерив амплуа Мюнхгаузена

 Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ

Качиньский признал Baltic Pipe политпроектом, который не отменит закупку газа из РФ
15:57   14 Июня 2020
Россия

Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

Востоковед назвал сценарий передачи Южных Курил Японии

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между Вашингтоном и Токио, а также наличие американских войск на территории островного государства служит препятствием для переговоров между Россией и Японией по вопросу Курильских островов. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Эти разговоры о том, что Япония попытается силой отобрать острова, а это все некомпетентные люди могут говорить. В современных условиях это практически невозможно даже несмотря на то, что Япония имеет договор безопасности с США. Соединенные Штаты не могут воевать с РФ из-за японских так называемых северных территорий»,  — сказал эксперт.

Дискуссия о принадлежности Курил снова разгорелась в японском обществе после заявления Владимира Путина в День России. Глава государства подчеркнул, что «северные территории» и Крым — «наша семья, наш дом». Слова Путина процитировала японская газета Yomiuri shimbun.

Кистанов исключил возможность войны США и РФ из-за Курил

 

«Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», — пишет издание.

Жители страны восходящего солнца предположили, что РФ не отдаст Курилы из-за союзничества Японии с США, поэтому не нужно тешиться иллюзиями. По мнению Кистанова, точка в переговорах по Курилам еще не поставлена. Ведь Путин и японский премьер Синдзо Абэ неоднократно обсуждали этот вопрос.

«Позиции сторон расходятся очень сильно. Японцы говорят — нет, это наша территория, поэтому РФ должна их вернуть. А мы говорим, вы сначала признайте законность владения Россией этих территорий по итогам Второй мировой, а потом будем вести дальнейшие переговоры. Для японцев это неприемлемо. Никто уступать не собирается», — объяснил эксперт.

Камень преткновения лежит в юридической плоскости: по итогам Второй мировой войны Япония приняла условия Потсдамской декларации, ограничив свой суверенитет в пользу СССР. Москве отошли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, потерянные в русско-японской войне 1904-1905 годов. На конференции в Сан-Франциско в 1951 году СССР и Япония так и не подписали мирный договор.

Взамен ему спустя пять лет стороны подписали Совместную декларацию о прекращении состояния войны и отказ сторон от взаимных претензий. Спустя еще четыре года Москва отказалась от обязательств по декларации, так как Япония и США заключили договор о безопасности.

Кистанов допустил, что для России, являющейся правопреемницей СССР, мирный договор представляется формальностью. Ведь Москва не собирается воевать с Токио.

Кистанов исключил возможность войны США и РФ из-за Курил

Одна из поправок к Конституции исключает возможность отчуждения российских территорий в пользу других стран. Однако есть поправка к поправке, которая исключает случаи, когда ведутся переговоры о переопределении границ.

«Я не исключаю теоретически, что под этими терминами пойдут какие-то уступки Японии. Объяснят, что это не отчуждение, а демаркация, в соответствии с которой мы передаем Японии острова. Вот такой вариант тоже теоретически возможен. Никогда не говори никогда», — подытожил Кистанов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Андрей Рыдаль
#россия #сша #япония #курилы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...