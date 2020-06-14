Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между Вашингтоном и Токио, а также наличие американских войск на территории островного государства служит препятствием для переговоров между Россией и Японией по вопросу Курильских островов. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Эти разговоры о том, что Япония попытается силой отобрать острова, а это все некомпетентные люди могут говорить. В современных условиях это практически невозможно даже несмотря на то, что Япония имеет договор безопасности с США. Соединенные Штаты не могут воевать с РФ из-за японских так называемых северных территорий», — сказал эксперт.

Дискуссия о принадлежности Курил снова разгорелась в японском обществе после заявления Владимира Путина в День России. Глава государства подчеркнул, что «северные территории» и Крым — «наша семья, наш дом». Слова Путина процитировала японская газета Yomiuri shimbun.

«Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», — пишет издание.

Жители страны восходящего солнца предположили, что РФ не отдаст Курилы из-за союзничества Японии с США, поэтому не нужно тешиться иллюзиями. По мнению Кистанова, точка в переговорах по Курилам еще не поставлена. Ведь Путин и японский премьер Синдзо Абэ неоднократно обсуждали этот вопрос.

«Позиции сторон расходятся очень сильно. Японцы говорят — нет, это наша территория, поэтому РФ должна их вернуть. А мы говорим, вы сначала признайте законность владения Россией этих территорий по итогам Второй мировой, а потом будем вести дальнейшие переговоры. Для японцев это неприемлемо. Никто уступать не собирается», — объяснил эксперт.

Камень преткновения лежит в юридической плоскости: по итогам Второй мировой войны Япония приняла условия Потсдамской декларации, ограничив свой суверенитет в пользу СССР. Москве отошли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, потерянные в русско-японской войне 1904-1905 годов. На конференции в Сан-Франциско в 1951 году СССР и Япония так и не подписали мирный договор.

Взамен ему спустя пять лет стороны подписали Совместную декларацию о прекращении состояния войны и отказ сторон от взаимных претензий. Спустя еще четыре года Москва отказалась от обязательств по декларации, так как Япония и США заключили договор о безопасности.

Кистанов допустил, что для России, являющейся правопреемницей СССР, мирный договор представляется формальностью. Ведь Москва не собирается воевать с Токио.

Одна из поправок к Конституции исключает возможность отчуждения российских территорий в пользу других стран. Однако есть поправка к поправке, которая исключает случаи, когда ведутся переговоры о переопределении границ.